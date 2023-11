A contar os minutos para a final da Libertadores: Tudo sobre o Fluminense-Boca Juniors

O Fluminense disputa neste sábado a partida mais importante da sua história. A decisão contra o Boca Juniors no Maracanã, terá a presença de público que ficou ameaçada devido aos confrontos dos adeptos das duas equipas. Os dois times fizeram nesta sexta-feira o reconhecimento do relvado do Maracanã. Para o time brasileiro nem seria necessário já que está acostumado a jogar lá, mas como o relvado foi trocado para a partida, eles foram ver como está o local. O relvado está em excelentes condições.

O técnico Fernando Diniz ao ser questionado na conferência de imprensa oficial sobre o Boca ter conseguido chegar à final só com empates nas fases de mata-mata, disse que "o Boca conseguiu estar aqui por ter uma grande equipa e um grande treinador. É lógico que chamou a atenção o time deles ter passado só com empates e vencendo nos pénaltis, mas nós estamos preparados para tudo e treinamos pénaltis, portanto não seremos surpreendidos". O capitão da equipa, o central Nino, disse que "nós sonhamos muito em estar nesta final e no Maracanã. É muito especial viver esse momento e queremos muito o título".

Fernando Diniz não quis revelar qual será a equipa titular que entrará em campo. "Diferente do Jorge Almirón, técnico do Boca Juniors, vão ter que imaginar. Se vai jogar o Martinelli ou o John Kennedy, só amanhã. Tem essas possibilidades, talvez outras. Se a dúvida está aí, vou deixar como está. Com o John Kennedy, você ganha mais profundidade, e com um cara no meio, em tese, você ganha mais recurso no meio de campo. A base de minha estratégia é colocar o melhor time para cada jogo e é o que vou fazer amanhã". O treinador do Fluminense lembrou que é difícil ficar tranquilo e sem ansiedade neste momento. "Quem imaginaria que estaríamos aqui agora? O que dá segurança é que sou um cara focado no trabalho e na minha vida, não só no resultado, que muitas vezes é intangível. A nossa vida, e nem a do time, estão à mercê do jogo de amanhã. Estamos preparados com toda nossa alma e todo nosso espírito. O time está muito bem preparado. Espero, de fato, que todos estejamos muito unidos amanhã".

O técnico do Boca Juniors, Jorge Almiron já tem a equipa confirmada para o jogo de amanhã. Sem poder contar com Marco Rojo, que é o capitão da equipa, mas foi expulso diante do Palmeiras no último jogo e que terá de cumprir suspensão. Nicolás Valentini será o titular. Esta será a única mudança em relação ao time titular da partida de volta contra o Palmeiras. A equipa deve entrar em campo com: Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Uma coisa que deixou a todos muito chateados, foi uma postagem da Conmebol sobre Marcelo, do Fluminense. Esta publicação, foi alvo de comentários racistas de torcedores, um dia antes da final da Libertadores. Na publicação é possível ver vários comentários com bananas e imagens de macacos. No passado domingo, o Boca emitiu um comunicado com recomendações aos torcedores que estarão no Brasil para a final. A primeira instrução é referente a cantos e gestos racistas ou xenófobos, que constituem um crime grave com pena de até cinco anos de prisão.

Marcelo pode entrar para o seleto grupo de jogadores que conquistaram a Liga dos Campeões da Europa e a Taça Libertadores. Os jogadores que tem as duas taças são: Dida, Roque Junior, Cafu, Tévez, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, David Luiz e Julián Álvarez. Outros, fizeram parte de elencos, mas ou não entraram em campo nenhum minuto, ou foram transferidos antes do término das competições. Sorin deixou a equipa da Juventus após a fase de grupos de 95/96 e foi campeão da Libertadores pelo River Plate em 96. Solari não entrou em campo pelo River campeão de 96 e foi campeão da Liga dos Campeões em 2001/2002. Já o ex-benfiquista Ramires, começou no Palmeiras em 2020, mas rescindiu antes do término da competição e foi campeão da Liga em 2011/2012 pelo Chelsea.