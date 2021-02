A controversa viagem de Gedson para a Turquia: ministro da saúde interveio após teste positivo à Covid-19

A imprensa turca avança esta segunda-feira que o negócio entre Benfica e Galatasaray para o empréstimo de Gedson esteve tremido, mas vai mesmo em frente. Tudo porque o médio, de 22 anos, testou positivo à Covid-19 antes de seguir para a Turquia.





Porém, o presidente do emblema turco, Mustafa Cengiz, resolveu o problema junto do ministro da Saúde, Fahrettin Koca, fazendo com que o internacional português pudesse assinar contrato em segurança.Posto isto, Gedson vai mesmo viajar para a Turquia, mas num avião ambulância.Recorde-se que o jogador estava cedido ao Tottenham, mas não teve muitas oportunidades na equipa treinada por José Mourinho. Agora, fica cedido ao Galatasaray até ao final da época.