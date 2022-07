Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do At. Madrid-Manchester United, 1-0: Com João Félix é outra loiça Colchoneros saíram do coma quando entrou o luso, que faturou e decidiu o jogo





• Foto: At. Madrid