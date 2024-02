Depois da derrota caseira com o Sporting (1-3) e antes de visita Alvalade na quinta-feira, o Young Boys voltou às vitórias na liga suíça ao bater (1-0) o Lausanne Ouchy, conjunto orientado pelo português Ricardo Dionísio. Frente ao lanterna vermelha do campeonato, Raphaël Wicky alterou mais de metade da equipa em relação ao jogo com os leões - Amenda, Hadjam, Lauper, Ugrinic, Colley e Itten saíram do onze – e as dificuldades foram muitas. Valeu aos anfitriões que Gharbi falhou um penálti aos 58’. Quatro minutos depois, o técnico fez três alterações (entraram Hadjam, Colley e Itten) e o golo providencial lá apareceu aos 70’: Itten decidiu o jogo ao marcar de livre direto. Pouco depois (74’), Blum foi expulso, mas o Young Boys segurou a vantagem e mantém a liderança com 51 pontos, mais 7 do que Servette, que também venceu (2-1) o Lugano.