A curiosa cláusula no contrato de James Rodríguez que lhe permite juntar-se a Messi

O colombiano James Rodríguez foi anunciado esta quarta-feira pelo Al Rayyan, do Qatar. O novo vínculo que liga o médio de 30 anos ao clube tem a duração de três temporadas, contudo há um curioso pormenor no contrato que pode levar o ex-FC Porto a juntar-se... a Messi.





O vencedor da Bota de Ouro no Mundial de 2014 saiu do Everton após ser claro quepara a presente época. O negócio surpreendeu o mundo do futebol, com o colombiano a trocar uma das melhores ligas do mundo, Premier League, para rumar ao Qatar. Contudo, segundo o jornal espanhol ‘AS’, o médio incluiu no seu novo contrato uma cláusula que lhe permite, a qualquer momento, romper unilateralmente o vínculo com o Al Rayyan, caso chegue uma proposta proveniente do PSG.De acordo com o jornal espanhol, Tamim Al-Thani, líder do Qatar Sports Investments, fundo que adquiriu o PSG , estará agora mais próximo e, consequentemente, mais atento ao desempenho de James Rodríguez. Caso o colombiano convença na Qatar Stars League, o dono do clube francês poderá reclamar os serviços do jogador a custo zero.Caso se venha a verificar esta possibilidade, o ex-Real Madrid irá reencontrar Sergio Ramos, Keylor Navas e Di María, com os quais jogou no período em que coincidiram na capital espanhola e voltará a reencontrar Messi, que enfrentou várias vezes no clube espanhol e ao nível de seleções.