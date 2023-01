A curiosa história da transferência de Nakajima para a Turquia: «Fizemos uma videochamada e ele nunca falou…»

A entrevista de Nuri Sahin aaborda o duelo com o Fenerbahçe de Jorge Jesus, a etapa com José Mourinho no Real Madrid e a admiração desconhecida do turco pelo Benfica e Enzo Fernández. E também houve tempo para o agora treinador, de 34 anos, revelar como decidiu a contratação de Nakajima para o Antalyaspor.A propósito de uma pergunta sobre a utilização de dados e estatísticas no futebol, Nuri Sahin apontou o exemplo do japonês, contratado ao FC Porto. "Utilizo o programa de uma empresa para analisar potenciais reforços e os adversários. Mas no futebol, o melhor é o olho. A sensação. Por exemplo, contratámos Nakajima, japonês que estava em Portugal. Falei com ele e ele... não falava. Apenas olá e obrigado. Muito educado, mas tímido. Fiz uma videochamada com ele e pensei: ‘Ele nunca falou’. Em condições normais diria que não. Mas depois pensei: ‘Joguei com um japonês no Dortmund, Kagawa. Como era ele?’. Nunca falava e depois aprendeu a adaptar-se. Temos de entender a pessoa e a cultura. Os dados dizem que Nakajima é bom jogador, mas se olho apenas para isso...", contou Nuri Sahin.O técnico deu ainda o exemplo oposto para comprovar a teoria de que a intuição é o mais importante. "Tive uma conversa com um jogador de classe mundial. Se eu dissesse o nome dele todos o iriam querer contratar, mas eu falei com ele durante 3 minutos e desejei-lhe o melhor para a carreira e não o contratei. Se o meu presidente soubesse diria que era maluco", acrescentou.