A curiosa justificação para o número na camisola de Özil no Fenerbahçe

Mesut Özil foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como o mais recente reforço do Fenerbahçe. O ex-internacional alemão - que recentemente terminou contrato com o Arsenal para iniciar uma nova jornada na sua carreira no campeonato turco - assinou um contrato válido por três anos e meio com o emblema turco, tendo assumido o número '67' na camisola.

Acostumado a vestir o número '11' no Arsenal, Mesut Özil surpreendeu esta quarta-feira os fãs e adeptos com esta escolha em particular. Porém, por que razão decidiu escolher este número? Pois bem, de acordo com a imprensa internacional, '67' são os dois primeiros números que compõem o código-postal da localidade onde vive a sua família, em Hisiroglu, na Turquia.





6??7?? ? — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 17, 2021

Apesar de existirem mais números disponíveis no Fenerbahçe (como o 19, 21, 22, 23 e 24), Özil mostrou-se satisfeito por vestir o '67' nas redes sociais, tendo feito uma pequena publicação onde surge apenas o número e um coração, como pode visualizar em baixo.