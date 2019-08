A emocionada despedida de Fernando Torres: «Agradeço ao futebol por me ter feito tão feliz»

Aos 35 anos, e depois de uma carreira repleta de sucesso, Fernando Torres disputou esta manhã a sua última partida enquanto jogador profissional. Aconteceu na receção ao Vissel Kobe, numa partida com poucas razões para o espanhol recordar, já que o seu Sagan Tosu saiu goleado por 6-1. Ainda assim, muito mais do que o resultado, o encontro ficou precisamente marcado pelo adeus de El Niño, que na hora de pendurar as chuteiras decidiu deixar uma emocionada carta de despedida."Quando tinha cinco anos comecei a jogar futebol com o meu irmão. 30 anos depois vou jogar o meu último jogo como profissional. Hoje olho para trás e quase não consigo acreditar em tudo o que vivi. Sinto-me um felizardo por ter conseguido os troféus mais imporantes do Mundo e por ter jogado em alguns dos mais prestigiados clubes, mas também pelos êxitos alcançados na seleção espanhol. Vivi sensações de grande emoção e felicidade.Queria agradecer ao futebol por me ter feito tão feliz, mas não quero esquecer-me da parte mais autêntica do futebol, aquela que faz este desporto algo tão maravilhoso: os adeptos. Obrigado a todos os fãs de todas as equipas em que joguei, por gostarem de mim, por me apoiarem e por me respeitarem. Também agradeço aos adeptos adversários, porque fizeram de mim um jogador melhor.Espero que tenham desfrutado do meu futebol e que vos tenha conseguido inspirar de alguma forma. Nunca deixei de perseguir os vossos sonhos. Foi um prazer. Obrigado futebol, obrigado adeptos"