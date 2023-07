A emotiva mensagem de Messi no adeus de Fàbregas aos relvados

Lionel Messi deixou, este sábado, uma emotiva mensagem de despedida ao ex-companheiro no Barcelona Cesc Fàbregas, que no mesmo dia anunciou o adeus aos relvados, aos 36 anos.





"Já sabes todas as coisas boas que pensamos sobre ti e sobre a tua família, Cesc. És um craque e vamos continuar a passar muitos momentos juntos. Amamos-te muito e desejamos-te tudo de bom nesta nova fase. Um grande abraço", escreveu o astro argentino - que partilhou balneário com o espanhol entre 2011 e 2014 - no Instagram.Fàbregas, refira-se, irá iniciar a sua primeira experiência como treinador, uma vez que passará a orientar as camadas jovens do Como, de Itália, equipa que representava antes de se retirar.