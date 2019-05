A enigmática mensagem de Neymar após ter brilhado frente ao Angers

O 'cabrito' sensacional de Neymar no jogo do PSG O 'cabrito' sensacional de Neymar no jogo do PSG

Neymar fez um golo e uma assistência (para Di María) no triunfo (2-1) do PSG no terreno do Angers, a contar para a 36ª ronda. Foi o 34º tento do brasileiro com a camisola do clube parisiense na Ligue 1, mas apenas o primeiro de cabeça. Foi a melhor forma de dizer adeus a 2018/19, época em que não voltará a atuar por ter sido castigado (três jogos) na sequência da agressão a um adepto na final da Taça de França. No final, o brasileiro publicou uma curta mensagem no Instagram que está a dar para múltiplas leituras."Até à próxima liga 1", escreveu o brasileiro. Para uns, a frase significa um adeus definitivo, para outros uma despedida até à próxima época.O campeão gaulês não contou com Mbappé (suspenso) e terminou com menos um devido à expulsão de Marquinhos (85’). O PSG colocou um ponto final na série de três derrotas na condição de visitante na Ligue 1 e Di María apontou o 100º golo do clube nesta edição da prova. Tem dois jogos para tentar igualar o recorde (108)... que já lhe pertence.