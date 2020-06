A frase de Messi que Jonathan Silva não esquece: «Estamos à tua espera para jogar às cartas»

Em 2014, poucos meses depois de ter chegado ao Sporting, Jonathan Silva estreou-se na seleção argentina, naquela que foi a primeira e única convocatória. Pelas mãos de Tata Martino, e depois de boas indicações nos leões, o lateral foi chamado e para lá do feito para guardar na memória, ficaram também vários momentos vividos na companhia de estrelas da equipa das pampas. Como por exemplo Leo Messi. Um deles foi recordado esta quinta-feira, numa conversa do atual jogador do Leganés com o canal 'Estudiantes Play'.





"O simples facto de estar com o Mascherano, Messi, Agüero, Di María... Estavam todos juntos no mesmo sítio, eles e eu, o patinho feio... Juntei-me a eles para jogar cartas e não sabia que no dia seguinte iam juntar-se novo. Então, acabámos de comer e fui para o quarto. Já estava eu de calções, pronto para dormir a ver televisão e do nada alguém bate à porta. Abro e era o Messi! Pergunto-lhe o que se passava e ele 'estamos à tua esperar para jogar às cartas'. Imagina como eu estava... vesti-me num segundo. Incrível! Não conseguia acreditar. É algo que não vou esquecer nunca na minha vida", assumiu o lateral de 25 anos.