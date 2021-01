A grave lesão de Perotti: «É a primeira vez que se vê num futebolista»

Sofrer uma lesão grave é o pesadelo de qualquer futebolista, mas aquilo que Diego Perotti está a viver neste momento é algo que, segundo o diretor desportivo do Fenerbahçe, nunca tinha sido até agora enfrentado por um desportista. Lesionado desde 29 de novembro, quando saiu no decurso do jogo com o Besiktas, o argentino de 32 anos não mais voltou ao ativo e a verdade é que não se sabe como será a sua carreira daqui em diante.





"Há oito casos no mundo e sete deles são fruto de acidentes de viação. É a primeira vez que se vê num futebolista", explicou Emre Belözolu em declarações à imprensa turca. Em causa está uma "rotura quase completa da união do ligamento do joelho", que segundo o diretor desportivo do Fenerbahçe obrigará a uma operação. Ainda assim, Belözolu diz que a decisão de se avançar para uma operação ainda não foi tomada. "Temos de nos reunir com a sua equipa para decidir. Se for operado, o Diego estará fora dos relvados entre cinco e oito meses e isso será tudo decidido pela equipa média", acrescentou.Com contrato até 2022, Perotti chegou no início da época aos turcos proveniente da Roma com rótulo de estrela e a verdade é que os primeiros sinais foram motivadores. Apontou três golos nos primeiros quatro jogos que disputou, antes de sofrer a tal lesão em novembro, que o deixou até agora fora dos relvados e que provavelmente apenas lhe permitirá voltar (caso tudo corra bem) já na próxima temporada... Resta saber onde, já que o Fenerbahçe estará a ponderar o futuro do jogador em face deste problema.