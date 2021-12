A louca ideia dos adeptos do Racing para homenagear Lisandro López: "Rapa-te como o Licha"

Aos 38 anos, Lisandro López vai deixar o Racing Avellaneda e, na hora do adeus, os adeptos do clube decidiram preparar-lhe uma homenagem que pode ser considerada, no mínimo, como caricata. Através das redes sociais, o departamento oficial dos fãs do clube decidiu lançar um repto para que Licha seja homenageado sob a forma de um... novo penteado: uma 'carecada', precisamente em homenagem ao visual do antigo jogador do FC Porto. "Amanhã antes do jogo e para a despedida do Lisandro #PelateComoLicha (rapa-te como Licha, em português). Esperamos por ti junto à sede do departamento dos adeptos, para te rapares como ele", pode ler-se na imagem partilhada, que poderá ver acima.O encontro de despedida de Licha está marcado para este sábado, diante do Godoy Cruz, no Cilindro de Avellaneda. Além desta homenagem inusitada, o Racing lançou o repto para que os adeptos se levantem, aplaudam de pé o avançado à passagem do minuto 15, o número da camisola que o caracteriza, e ainda façam o gesto habitual que este fazia (e faz) quando marcava.Apesar de deixar o clube que representou entre 2001 e 2005 - antes de se mudar para o FC Porto - e depois entre 2016 e 2021, Lisandro deverá continuar a jogar, mas ao serviço do Sarmiento, de forma a estar mais perto da sua mãe, que se encontra internada e com problemas de saúde que requerem a sua atenção.