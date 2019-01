A mensagem emocionada de Carrillo no adeus a Jorge Jesus

André Carrillo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Jorge Jesus, o treinador português que ontem deixou o comando técnico do Al Hilal.





"Muito obrigado por todos os ensinamentos, mister Jesus. O tempo que trablhámos juntos ensinou-me a viver o futebol intensamente. Boa sorte para o que aí virá. Agradecido a todo o staff por tanto carinho e profissionalismo", escreveu o peruano no Instagram.

O avançado de 27 anos, que trabalhara com JJ já no Sporting, chegou ao Al Hilal na sequência da entrada do treinador português no clube árabe.



Recorde-se que Jorge Jesus deixou quarta-feira oficialmente o comando técnico do Al Hilal. O treinador português chegou a acordo com a direção do líder do campeonato da Arábia Saudita para a rescisão do contrato que era válido até final da época. Em comunicado oficial, o clube saudita explicou que as partes definiram um "mútuo acordo", sendo que a saída se deveu ao facto de Jesus não querer prosseguir no clube para além da época em vigor.