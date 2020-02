A mensagem emotiva de Castillo após receber alta: «Agradecido por estar vivo e com a perna intacta»

Operado de urgência na semana passada, depois de uma complicação decorrente de uma intervenção cirúrgica prévia, Nicolas Castillo recorreu às redes sociais para deixar uma emotiva mensagem de agradecimento aos médicos que lhe salvaram a vida, mas também a quem por si torceu. Na mesma nota, o antigo avançado do Benfica, atualmente vinculado ao América, assume que neste momento trava a luta mais importante da sua vida.

"Hoje, depois de muitos dias no hospital, saio agradecido e abençoado por estar a caminhar, com vida e com a perna intacta. Obrigado aos médicos que fizeram o possível e estiveram lá no momento em que mais fez falta para eu estar aqui. Hoje tenho um jogo distinto e não o vou perder. Não sei o que virá no futuro, mas o mais valioso é que tenho família, amigos, companheiros, dirigentes e um corpo técnico que nunca me deixou sozinho. Obrigado a todos pela preocupação, mensagens de apoio, orações e boas energias. Desejo-vos o mesmo que me desejam, mas a multiplicar por mil", escreveu o avançado chileno.