A mensagem que o organizador da viagem de Sala mandou aos colegas: «Nem uma palavra a ninguém»

Depois de David Henderson se ter declarado culpado na tragédia que vitimou o avançado argentino Emiliano Sala, continuam a vir a público mais pormenores do julgamento, que está a ter lugar em Cardiff.





Henderson organizou a viagem de avião na qual acabariam por morrer Sala e o piloto David Ibbotson, a 21 de janeiro de 2019, depois de a avioneta se ter despenhado no canal da Mancha, quando o jogador fazia a viagem de Nantes para Cardiff, para se apresentar no Cardiff City.Segundo a acusação, Henderson, que tinha os requisitos necessários para pilotar o Piper PA-46 Malibu, tinha recentemente passado por uma rutura matrimonial e acabou por contratar Ibbotson, um piloto que "não tinha licença de piloto de avião comercial, a sua habilitação para voar tinha caducado e não era competente para voar à noite e com mau tempo". Adiantou ainda a acusação que Henderson deixou-se levar pelo "interesse financeiro", agindo de forma "negligente e imprudente".O tribunal destacou também a atitude de Henderson depois do acidente, que pediu aos seus colegas que não dissessem "uma palavra a ninguém" sobre o sucedido. E terá enviado uma mensagem a um amigo dizendo: "O Ibbo despenhou-se com o Malibu e matou-se. A ele e ao passageiro VIP. Maldito desastre. Vai haver uma investigação."