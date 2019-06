A misteriosa carta de despedida de Luis Enrique da seleção espanhola

Luis Enrique, que esta quarta-feira deixou o comando técnico da seleção espanhola, escreveu uma carta à federação na qual comunicou a sua decisão e pediu respeito pela situação, sem no entanto esclarecer quais os motivos da saída.Leia a carta ma íntegra, reproduzida pelo diário 'Marca':"Devido ao facto de os motivos que me impediram de executar com normalidade as minhas funções de selecionar desde o passado mês de março continuarem atualmente, decidir deixar o referido cargo.Todo o meu agradecimento aos responsáveis da RFEF pela confiança e compreensão demonstradasAgradecer especialmente a todas as pessoas que formam parte do staff e aos jogadores pelo seu profissionalismo. Sem esquecer-me dos órgãos de comunicação pela vossa discrição e respeito pela situação.Obrigado de coração".