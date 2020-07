A nova vida de Maradona: deixou o álcool e já perdeu 5 quilos

Diego Armando Maradona decidiu mudar o seu estilo de vida. Imagens públicas de 'El Pibe' com excesso de peso causaram preocupação na família e nos amigos mais chegados, incluindo Leopoldo Luque, médico pessoal do antigo craque argentino, agora treinador do Gimnasia.





"Há muito tempo que toma ansiolíticos. São tratamento que continuamos porque alguns medicamentos não se pode parar de um dia para outro; se os retirarmos podem surgir problemas", contou Leopoldo Luque, citado pelo diário 'Olé'. "O álcool... O Diego bebe, mas estamos a trabalhar nisso. Ele está limpo de cocaína, completamente, mas às vezes tem excessos com o álcool. Esta paragem, esta quarentena e os problemas familiares são terríveis para ele."Mas o médico teve uma conversa muito séria com Maradona, que aceitou ser ajudado. A ideia é focar-se na saúde e em melhorar a sua qualidade de vida. Abandonou as bebidas alcoólicas, começou a fazer exercício físico e já perdeu quatro ou cinco quilos. E voltou a ter contacto com a bola."Foi o cumprir de um sonho poder jogar com o Diego. Ele está muito bem, com vontade de encarar de frente esta nova rotina e de voltar ao trabalho", adiantou o Leopoldo Luque.O plano inclui 20 minutos de passadeira, um pouco de bicicleta fixa e andar pelo parque de sua casa. Maradona tem de recuperar a mobilidade do joelho direito, mas antes necessita fortalecer o adutor da mesma perna.