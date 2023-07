A prenda que Messi ofereceu aos novos companheiros de equipa no Inter Miami

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami causou impacto, dentro e fora dos relvados. Se por um lado os bilhetes para os jogos custam verdadeiras fortunas, com os norte-americanos a mostrarem-se cada vez mais rendidos ao 'soccer', por outro, em campo, o avançado argentino responde com golos. E no balneário Messi também entrou em grande.O defesa DeAndre Yedlin contou na zona mista, depois da vitória sobre Atlanta, que Messi ofereceu uma prenda a todos os jogadores do plantel.Trata-se de uns vistosos auriculares com as cores e com o logótipo do clube da MLS. "Sim, foi o Messi, ofereceu-os a todos. Não sei se os comprou mas deu-os a toda a gente no seu primeiro jogo."