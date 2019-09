A proposta milionária da China para treinar um clube e a seleção que Mourinho terá recusado

Duncan Castles, jornalista inglês, revelou que José Mourinho recusou recentemente uma proposta da China para treinar um clube e, ao mesmo tempo, a seleção, a pensar no próximo Campeonato do Mundo.De acordo com a informação divulgada no 'Transfer Podcast', a proposta seria válida por três anos, com um salário de 35 milhões de euros limpos por ano.José Mourinho continua sem clube, depois de ter deixado o Manchester United em dezembro de 2018.