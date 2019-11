A tensa relação de Van Nistelrooy com Cristiano Ronaldo: o dia em que o português chorou

Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003 e o seu talento fez despertar sobre si todas as atenções, tendo tirado o foco de algumas das estrelas dos red devils, como Ruud Van Nistelrooy. Se dúvidas houvessem que a relação entre ambos sempre foi tensa, Louis Saha, que partilhou o balneário com os dois jogadores, recordou o dia em que o holandês fez Cristiano Ronaldo chorar, isto logo após a morte do pai do craque português.





"O Ruud tinha esse tipo de ego: queria receber todos os passes. Por vezes, essa situação afetava o desenvolvimento do Ronaldo e do Rooney. Tornava-se difícil para o treinador gerir essa situação. (...) Se o Ruud fez o Ronaldo chorar? Sim, existem histórias acerca dessa situação. Aconteceu durante uma discussão, pouco tempo após o falecimento do pai do Ronaldo. Não foi o momento certo. São situações que acontecem ente dois jogadores que têm uma personalidade forte, mas acredito que o Ruud se tenha arrependido de algumas coisas que disse", contou o francês, em entrevista à Four Four Two, deixando muitos elogios ao craque português."O Cristiano é um animal. Não sei se podemos dizer que é humano! Com 18 ou 19 anos já podíamos ver que ele não era normal", acrescentou.