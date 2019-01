A última mensagem de Sala: «Tenho medo. Se não me encontrarem já sabes o que aconteceu»

Antigo colega de Emiliano Sala aquando da passagem de ambos pelo Bordéus, o uruguaio Diego Rolan revelou a uma rádio do seu país o conteúdo de uma mensagem que Sala terá enviado a um amigo já a bordo do avião que momentos depois desapareceria dos radares com o jogador do Nantes a bordo "O Emiliano mandou uma mensagem a um amigo desde o avião e disse-lhe que tinha medo. Que se não o encontrassem já sabiam que algo se tinha passado", revelou o uruguaio, atualmente jogador do Leganés, em declarações ao programa "Las Voces del Fútbol", da Rádio 1010 AM.Emiliano Sala, recorde-se, viajou ontem à noite para Inglaterra, de forma a fechar o acordo de transferência com o Cardiff, quando o avião privado no qual se deslocava desapareceu dos radares na zona de Guernsey. As buscas iniciaram-se de imediato e foram intensificadas esta terça-feira, mas ainda sem sinal da aeronave.