Abel Ferreira: «A primeira coisa de que me lembrei foi do título pelo Sporting em 2011»

Além dos agradecimentos a todos os elementos do Palmeiras, Abel Ferreira atribuiu também quota-parte pelo seu sucesso àqueles que apostaram nele quando menos se esperava.





«Abel Ferreira liberta Palmeiras da obsessão»: Imprensa internacional destaca título da Libertadores



"A primeira coisa de que me lembrei foi da minha família e depois do primeiro título que ganhei, em 2011, pelos juniores do Sporting. Foi ali que tudo começou. Por isso agradeço a todos os jogadores que treinei, de forma muito especial a estes. Não me posso esquecer dos jogadores dos juniores do Sporting, dos da equipa B do Sporting, da equipa B e A do Sp. Braga, onde fizemos trabalho extraordinário. E por que não falar do presidente do Sp. Braga, que me deu a oportunidade? Nunca na história do Sp. Braga alguém tinha apostado num treinador de formação, que não tinha feito nada na primeira divisão. Agradeço também ao dono do PAOK, que pagou uma fortuna para eu ir para lá sem nenhum título e que me vendeu porque eu pedi para que me deixasse vir para aqui", disse o treinador português após a conquista da Libertadores pelo Palmeiras, graças a um triunfo por 1-0 sobre o Santos."Cheguei ao Brasil sem conhecer ninguém. Percebi que é um campeonato muito difícil. Se não ganhas dois ou três jogos, querem mandar-te embora. É o único campeonato que tem seis ou sete candidatos ao título. Em Portugal há poucos, Alemanha, poucos, França é sempre o mesmo, Espanha são sempre os mesmos. Aqui há alguns para conquistar títulos. É muito difícil para se trabalhar", acrescentou Abel.