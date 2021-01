Abel Ferreira: «Aconteça o que acontecer no futuro vão ter que levar comigo»

Abel Ferreira disse que este Palmeiras está na história depois da conquista da Libertadores. Nas primeiras palavras após a vitória sobre o Santos por 1-0, com um golo aos 90'+9, o português lembrou que é preciso tempo para a generalidade dos treinadores terem sucesso.





"Aconteça o que acontecer, ficaremos na história ou seremos eternos. Gravamos e conseguimos a glória eterna porque é algo muito poderoso e aconteça o que acontecer no futuro vão ter que levar comigo. Gostaria que vocês mudassem um pouco, queriam mandar o Abel Braga embora porque tinha sido eliminado. Se tudo correr de forma natural, vai ser campeão. São muitos que lutam pelo mesmo objetivo", começou por dizer Abel, admitindo que foi difícil chegar até este ponto, desde logo por estar afastado da família."Ninguém ganha sozinho no futebol. Os jogadores falam comigo, falam com psicólogos, falam com pessoal da cozinha. Era a minha família, vivi lá. Sou muito melhor treinador, mas sou pior tio, pior irmão, pois deixei minha família lá. Vocês não sabem o quanto chorei sozinho de saudades. Chorei muito e sai do campo para ninguém me ver a chorar", admitiu."Sinceramente, a palavra que me passa na cabeça é 'obrigado'. Em primeiro lugar é agradecer a todos os que treinei e de forma especial e carinhosa aos jogadores do Palmeiras. Não há bons treinadores sem bons jogadores. Quero dizer também que essa caminhada foi com o míster Vanderlei Luxemburgo e ele tem um trabalho feito nessa competição. Peguei no Palmeiras e este estava em todas as competições. De forma muito sentido, a estrutura do Palmeiras contratou-me e eu não tinha títulos. Mas há coisas que valem mais do que título. A minha maior alegria foi ver meus jogadores felizes, todos felizes, saberem que todos vão receber um salário extra", referiu Abel, revelando ainda que recebeu um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa: "É um orgulho tremendo."Na meia-final, saltou à vista a conversa entre Abel e Marcello Gallardo logo após o Palmeiras se apurar. Agora o treinador português revelou o que disse ao homólogo do River Plate."Disse-lhe que ia ganhar essa competição e que era melhor treinador graças a ele. E ele disse-me para ganhar. Se sou melhor treinador, devo também ao Gallardo."