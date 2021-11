Abel Ferreira e a final da Libertadores: «Este ano viemos pelo caminho mais difícil»

Abel Ferreira procura levar o Palmeiras à revalidação do título da Taça Libertadores conquistado no ano passado, frente ao Santos. O Verdão volta a medir forças com um rival brasileiro e desta vez terá pela frente o Flamengo, que ergueu o troféu em 2019 sob o comando de outro português, Jorge Jesus.Esta sexta-feira, Abel Ferreira fez a antevisão da partida marcada para o Estádio Centenário, em Montevideu, capital do Uruguai. O treinador luso garantiu que o Palmeiras está totalmente preparado e lembrou a caminhada até ao jogo decisivo."No ano passado disseram que chegámos à final por termos um caminho mais fácil. Este ano viemos pelo caminho mais difícil e estamos cá outra vez. Por mérito, competência e estratégia. Os jogadores sabem que fazemos tudo o que for preciso para ganhar e já mostrámos que conseguimos marcar a qualquer equipa, a qualquer altura do jogo", afirmou Abel."Quando tivermos a bola, teremos de impor o nosso jogo. Sem a bola, vamos tentar fechar os caminhos para a nossa baliza. O futebol moderno é assim, temos de ser competentes na hora de atacar e defender", acrescentou o treinador português, que confirmou ainda a titularidade de Felipe Melo, experiente médio brasileiro que também falou aos jornalistas no lançamento da partida. "Já falei do Felipe desde o meu primeiro dia no clube, não só pelo passado dele, mas também pelo presente. As minhas palavras sobre ele espelham bem o espírito da equipa. Está aqui para servir o clube e os colegas. Sabemos que o Felipe é importante, seja em campo ou no banco. Tem a aura dos títulos e sabe o que é ser campeão. Portanto, posso dizer desde já que amanhã ele vai jogar", explicou Abel Ferreira.