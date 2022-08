Abel justifica empate com o Fluminense: «Mais medo do que coragem»

Na visita ao Fluminense, o seu mais direto perseguidor, o líder Palmeiras empatou (1-1) e manteve os 8 pontos de avanço no Brasileirão (50 contra 42). Com um grande golo de Rony – um pontapé de bicicleta sensacional candidato ao Prémio Puskas –, a equipa de Abel Ferreira adiantou-se logo aos 8’, mas Manoel (38’) fez o empate na sequência de um canto."Acho que foi um fator mental: ficámos com medo de ganhar o jogo. Esta é minha opinião. Da nossa parte, mais medo do que coragem", justificou Abel."Não tivemos qualidade técnica na conclusão. A nossa equipa, sobretudo com a bola, não esteve bem tecnicamente. Não vamos jogar sempre bem. O resultado foi bom", acrescentou.