Abel Xavier: «Se tivéssemos conseguido a qualificação para a CAN esta conferência não se realizaria»

O treinador Abel Xavier disse esta terça-feira que o incumprimento dos objetivos propostos pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF) ditou o seu afastamento do comando técnico da seleção nacional, mas considerou ter deixado um legado na liderança da equipa."A parte mais importante deste desfecho [saída do comando técnico da seleção nacional de Moçambique] foram os objetivos não conseguidos", afirmou Abel Xavier, em conferência de imprensa, um dia após o anúncio da não renovação do contrato na liderança dos "mambas".O técnico, nascido em Moçambique, mas que fez toda a carreira de futebolista em Portugal, defendeu que se a seleção moçambicana de futebol se tivesse qualificado para a Taça Africana das Nações (CAN) de 2019, disputada no Egito, teria tido condições para prosseguir."Obviamente, que esse objetivo não foi conseguido aos 92 minutos, se conseguíssemos a qualificação, possivelmente, esta conferência de imprensa não se estaria a realizar", destacou.O técnico fez referência ao minuto 92 por ter sido nessa altura em que a seleção moçambicana de futebol consentiu um empate a dois golos no jogo com a Guiné-Bissau, que lhe custou a qualificação para a CAN2019.Referindo-se às raízes moçambicanas, Abel Xavier assinalou que cumpriu uma missão de Estado durante os três anos e meio em que esteve à frente da seleção moçambicana de futebol, agradecendo o apoio que recebeu do Presidente da República, Filipe Nyusi, e da direção da FMF.O técnico assinalou que deixou um legado para a seleção moçambicana, assinalando ter posto em campo 71 de um total de 137 jogadores que convocou durante três anos e meio à frente da equipa.Além de não ter conseguido qualificar os "mambas" para a CAN2019, Abel Xavier falhou também a disputa da fase final da CAN2017, no Gabão, da CHAN, que é disputada por jogadores que atuam apenas nos campeonatos nacionais em África, e da fase final da COSAFA, prova jogada pelas seleções da África Austral.Para o lugar de Abel Xavier, a FMF apontou, interinamente, Victor Matine, treinador da seleção sub-20 de Moçambique.