Aboubakar revela conversa com Cristiano Ronaldo antes de sair do Al Nassr

Foi Cristiano Ronaldo a chegar e Vincent Aboubakar a sair. O avançado camaronês contou numa entrevista ao Canal+ de França que mal soube da contratação do craque português por parte do Al Nassr, pediu para deixar o clube saudita."Com a contratação do Cristiano deixei claro ao treinador, ainda antes da sua chegada, que queria sair. Com Ronaldo um jogador estrangeiro teria de ser libertado", contou o avançado, que entretanto assinou pelo Besiktas.Mas o português fez-lhe um pedido: "O Ronaldo pediu-me para ficar e o clube pretendia que ficasse pelo menos até ao final da época, mas eu queria ir embora. O Al Nassr estava disposto a pagar o meu salário até ao final da época."