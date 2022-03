Abramovich ainda não vendeu o Chelsea mas já estará de olho noutro clube... e noutro país

Apesar de estar prestes a perder o Chelsea, Roman Abramovich parece que pretende manter a ligação ao futebol. Segundo se diz na Turquia, o magnata russo estará interessado na aquisição de um clube do país.A notícia foi avançada pelo portal 'Fanatik', que avança com o interesse de Abramovich no Goztepe, atual 18.º classificado no campeonato do país.Abramovich viu os seus bens serem congelados pelo governo do Reino Unido devido à alegada relação de proximidade com Vladimir Putin. Por isso terá de vender o Chelsea, sem receber um cêntimo.Há dois dias um grupo de protestantes ucranianos tentou impedir um super iate do russo de ancorar num porto na Turquia. A embarcação acabou por atracar em Bodrum, na segunda-feira à tarde, mas ninguém conseguiu apurar se Abramovich se encontrava a bordo.