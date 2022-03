Abramovich e negociadores ucranianos com sintomas de envenenamento após reunião em Kiev

Roman Abramovich e negociadores ucranianos apresentaram sintomas de envenenamento, avança esta segunda-feira o Wall Street Journal. De acordo com a mesma fonte, os sintomas terão surgido na sequência de uma reunião em Kiev, na Ucrânia, no início deste mês.A mesma fonte acrescenta ainda que o presidente do Chelsea apresenta ter os olhos vermelhos, lacrimejantes e irritados, sofrendo ainda de descamação da pele na zona do rosto e mãos.