Académica do Lobito volta a perder e está fora da Taça da Confederação Africana

A Académica do Lobito consentiu esta quarta-feria a quarta derrota na Taça da Confederação Africana, após perder diante dos ganeses do Dreams FC por 4-0, e está já afastada da prova.

Em jogo disputado em território ganês, para a quarta jornada do Grupo C, os golos foram marcados por Agyenin Boateng, aos 35', Adi Boyo, aos 49', Abdul Issah, aos 34', e Tamko Nuhu, aos 90'+2.

Na próxima jornada, a formação angolana, que ainda não somou qualquer ponto, recebe o Rivers United, em 20 de fevereiro, em Luanda.

O grupo é liderado pelo Club Africain, da Tunísia, com nove pontos, seguido do Dreams FC, do Gana, que também tem nove, enquanto o Rivers United, da Nigéria, é o terceiro, com quatro.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança empatou diante do Zamalek, do Egito, 0-0, e está em terceiro do Grupo B, com quatro pontos.

O Zamalek é o líder, com 10 pontos, seguido do Abu Salim, da Líbia, que tem nove, enquanto o SOAR, da Guiné Conacri, segue na última posição, sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, em 25 de fevereiro, os angolanos defrontam o SOAR, da Guiné Conacri, no reduto deste.