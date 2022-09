Acidente de Emiliano Sala: BBC revela telefonema que podia ter mudado rumo dos acontecimentos

A BBC revelou uma chamada do piloto envolvido no acidente que vitimou Emiliano Sala, em janeiro de 2019, que podia ter mudado o rumo dos trágicos acontecimentos. O avançado argentino morreu quando a avioneta em que viajava de Nantes para o País de Gales (onde ia apresentar-se no Cardiff) se despenhou no Canal da Mancha.O piloto David Ibbotson, que também morreu no acidente, fez uma chamada telefónica a um amigo depois de aterrar no Aeroporto de Atlantique, em Nantes, onde ia recolher o jogador para o levar para Cardiff. Nessa chamada Ibbotson, de 59 anos, admitiu que a aeronave estava com problemas, tendo também dito que tinha encontrado na viagem de uma "neblina densa e baixa"."Estava a meio do Canal da Mancha e ouvi um 'bang'. Não sabia o que estava a acontecer. Revi tudo, verifiquei os meus parâmetros. Como estava tudo bem, continuei a voar. Mas chamou-me à atenção", disse o piloto, de acordo com a conversa revelada pela BBC.Ibbotson explicou também que o pedal do travão esquerdo não estava a funcionar bem e que isso podia "ser perigoso". "Este avião tem de voltar ao hangar. É uma aeronave pouco fiável."Emiliano Sala ficou com a mesma impressão. Já a bordo do avião o jogador argentino do Nantes, recorde-se, enviou uma mensagem por WahtsApp a um grupo de amigos mostrando-se preocupado com as condições do avião. "Estou no avião e parece que está a cair aos pedaços. Não sei, vão mandar alguém buscar-me e não sei se me vão encontrar. Mas já sabem. Que medo..."Uma hora depois de ter descolado de Nantes a avioneta desapareceu do radar. O aparelho despenhou-se no Canal da Mancha a uma velocidade estimada de 433 Km/h.As investigações que se seguiram revelaram que o jogador estaria "profundamente inconsciente" devido ao monóxido de carbono que teria entrado na cabina, devido a um problema no escape.