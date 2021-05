Ações da Roma disparam quase 30% após anúncio de Mourinho como treinador

As ações da AS Roma dispararam 26,33% para os 33,35 cêntimos, na sequência do anúncio de que o técnico português José Mourinho vai ser o treinador da equipa principal de futebol a partir da próxima época, neste que será um regresso ao "Calcio" italiano, depois de ter no currículo vários troféus com o Inter de Milão.



Esta valorização repentina atirou a cotação do clube cotado na bolsa de Milão para máximos desde novembro do ano passado.





José Mourinho estava sem clube, depois de ter abandonado recentemente o comando técnico dos ingleses do Tottenham Hotspur, de Londres.



Em Itália, o técnico português deixou um legado de vitórias à frente do Inter de Milão, onde esteve entre 2008 e 2010, e onde conquistou uma Liga dos Campeões. Antes tinha conquistado a prova apenas pelo FC Porto, em 2004.









L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021







No sentido contrário está Paulo Fonseca. O treinador, que em Portugal passou pelo FC Porto e pelo Paços de Ferreira, vai abandonar o clube no final da presente época desportiva, numa altura em que a equipa atravessa a pior fase da época, com quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.





"Em nome de todos na AS Roma, gostaríamos de agradecer ao Paulo pelo seu trabalho árduo e liderança nos últimos dois anos", assinalou o presidente dos romanos, Dan Friedkin, desejando ao português o melhor para o futuro, numa altura em que a equipa atravessa a sua pior série de resultados.