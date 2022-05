Acordo entre Independiente del Valle e León por Renato Paiva: só falta assinar

Renato Paiva vai ser o novo treinador do Club León, clube da 1.ª Divisão do México.apurou que já há acordo entre os mexicanos e o Independiente del Valle, faltando apenas a assinatura do treinador português - deverá acontecer nos próximos dias.A mudança do técnico irá concretizar-se no final do mês, após a primeira fase do campeonato do Equador e dos jogos da Libertadores.