Acordo fechado: Fernando Santos assume seleção da Polónia

Chcialbym poinformowac, ze konferencja prasowa, na której zostanie ogloszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odbedzie sie we wtorek na @PGENarodowy. Wybór nie byl latwy, ale wierze, ze z nowym trenerem przezyjemy wiele pieknych chwil! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 22, 2023

Acordo fechado: Fernando Santos vai assumir o cargo de selecionador da Polónia. A informação está a ser avançada na Polónia. A apresentação está marcada para terça-feira, tendo sido marcada uma conferência de imprensa para as 13 horas locais (12 em Lisboa).Fernando Santos chegou na manhã desta segunda-feira à Polónia, como relata a imprensa polaca. Ontem o presidente da Federação polaca assumiu que as negociações para a contratação do novo selecionador estavam concluídas."A escolha não foi fácil, mas acredito que com o novo treinador viveremos muitos momentos bons", referiu Cezary Kulesza.