Adepto do Ajax pode enfrentar 40 meses de prisão por uso de pirotecnia em jogo com o Benfica

O Ministério Público holandês pediu esta quinta-feira 40 meses de prisão a um jovem adepto do Ajax por uso de artefactos pirotécnicos contra a polícia no duelo entre a formação de Amesterdão e o Benfica, em março último, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.O homem, de 24 anos, foi hoje presente a tribunal, na capital holandesa, onde afirmou ter sido o autor dos ataques com engenhos pirotécnicos contra a força policial, que provocaram cinco feridos graves. "Foi algo que aconteceu no calor do momento. Nunca planeei tal coisa, nem foi minha intenção ferir os polícias. Queria apenas assustá-los", disse.O procurador afirma que o suspeito, que tem ligações aos ultras do Ajax, tinha clara noção do que estava a fazer no momento dos ataques. "Diz que não queria magoar ninguém, mas ele sabia exatamente o que estava a fazer. Sabia que tipo de projétil estava a atirar, que impacto teria e que estavam polícias naquele local."