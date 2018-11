Adepto do Boca Juniors já avisou a noiva: "Se ganharem, não esperes por mim no casamento»

O vídeo promocional da final da Libertadores que está a fazer furor O vídeo promocional da final da Libertadores que está a fazer furor

Este sábado joga-se a 1.ª mão da final da Taça Libertadores, que coloca frente a frente Boca Juniors e River Plate, os dois grandes da Argentina, com a 2.ª mão agendada para o próximo dia 24. E há um casal que pode não subir ao altar precisamente por causa deste jogo. E o noivo até já avisou: «Se o Boca ganhar, não esperes por mim»José Acosta é adepto ferrenho do Boca Juniors e quando marcou, no início do ano o casamento com Solange Gómez, não sonhava que o dia escolhido era também aquele que iria decidir o vencedor da Taça Libertadores e que a sua equipa do coração iria disputar o título frente ao grande rival.Pois bem, agora já sabendo da possibilidade de festejar a conquista da Taça Libertadores, José Acosta, de 30 anos, polícia atualmente a desempenhar funções como chefe dos bombeiros de Santa Ana, já decidiu a sua prioridade: "Assim que soube que a final seria no sábado, 24 de novembro, e diante do River, eu queria suspender o casamento, queria morrer", afirmou ao jornal argentino "Olé"."Não sei como vou fazer para chegar a tempo à igreja. É uma loucura. Mas já avisei a todos: se ganhar a Libertadores não esperem. Vou comemorar", informou.Pois bem esta noite - encontro agendado para as 20 horas portuguesa - Solange Goméz, de 27 anos, vai começar a ter uma ideia daquilo que a espera... ou não.