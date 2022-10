Adepto morre em graves confrontos durante jogo entre Gimnasia e Boca Juniors

Um adepto do clube de futebol Gimnasia y Esgrima La Plata morreu em confrontos durante um jogo da liga argentina entre a sua equipa e o Boca Juniors na quinta-feira, disseram as autoridades locais.

"Confirmo que há uma pessoa morta. Esta pessoa morreu de paragem cardíaca", disse o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni.

O hospital para onde a vítima foi levada disse tratar-se de um homem de 57 anos de idade que morreu de uma paragem cardiorrespiratória.

Os confrontos começaram fora do estádio Juan Carmelo Zerillo em La Plata, cerca de 50 quilómetros a sul de Buenos Aires, onde o Gimnasia estava a jogar com o Boca Juniors.

A polícia utilizou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos que tentaram entrar no estádio já esgotado.

"Os incidentes começaram no exterior e espalharam-se pelo interior. Havia cerca de dez mil pessoas à volta do estádio a tentar entrar, algumas com bilhetes, outras sem bilhetes. Todos puderam ver que o estádio estava muito cheio", disse Eduardo Aparício, o chefe do organismo para a prevenção da violência no desporto.

"Tudo isto está a ser investigado", especialmente "a atuação da polícia", acrescentou.