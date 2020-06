Adeptos do Fenerbahçe ajudam na compra de Özil

O futebol é um terreno fértil no que diz respeito a história insólitas sobre transferências e o Fenerbahçe pretende inovar neste assunto. Ora, o histórico clube turco, e que passa por uma crise de resultados e financeira, deseja contratar Mesut Özil ao Arsenal e espera conseguir isso com a ajuda dos seus adeptos.

Mais concretamente, segundo o ‘Fotosport’, o emblema de Istambul planeia que os adeptos enviem uma mensagem de texto com o custo de três euros, contribuindo para a contratação do internacional alemão, de 31 anos. A ideia terá pertencido a Kemal Danabas, membro da direção do clube que perspetivou que, se um milhão de fãs contribuir para a causa, haverá um consequente ganho de três milhões de euros. Porém, o dirigente turco acredita mesmo que a iniciativa poderá chegar a cinco milhões de adeptos, resultado num contributo de 15 milhões de euros. A restante fatia para a transferência seria financiada pelo Fenerbahçe, que estará confiante na contratação de Özil.

Segundo a imprensa turca, o clube prepara uma oferta de 30 M€ ao Arsenal pelo médio, que tem contrato até junho de 2021. Porém, os gunners pretendem diminuir a carga salarial do plantel e Özil é um dos elementos que mais aufere.