Adiados três jogos da Taça da Liga argentina

Três jogos da 5ª jornada da Taça da Liga argentina, que deveriam disputar-se na sexta-feira, foram adiados em sinal de respeito pela morte de Diego Maradona, ocorrida na quarta-feira, aos 60 anos.

"Por razões do conhecimento público, as partidas agendadas para esta sexta-feira, 27 de novembro, foram remarcadas", informou a Liga Argentina de Futebol Profissional, no dia em que a competição foi renomeada Taça Diego Armando Maradona.

O Gimnasia de La Plata, equipa treinada por Maradona, mas orientada pelo adjunto Sebastián 'Gallego' Méndez nos últimos quatro encontros, iria jogar na sexta-feira com o Vélez, mas o encontro foi adiado para sábado.

Além do Vélez-Gimnasia de La Plata, também o jogo Godoy Cruz-Banfield ficou agendado para o mesmo dia, enquanto o Huracán-Patronato será disputado no domingo.

Na quarta-feira, dia da morte de Maradona, a Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) adiou o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, entre o Boca Juniors e o Internacional, do Brasil, para 2 de dezembro.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.