Adjunto de Erik ten Hag no Ajax acusado de assédio sexual

Winston Bogarde, ex-jogador e atual adjunto de Erik ten Hag no Ajax, está a ser investigado por um alegado assédio sexual, de acordo com o portal holandês 'NRC'.Uma mulher anónima reportou que Bogarde enviou-lhe mensagens de conteúdo sexual durante aproximadamente meio ano num caso relativo a 2020. A alegada vítima era funcionária do clube de Amesterdão. A queixosa alegou ter ficado com danos psicológicos graves.O clube que vai defrontar o Benfica na Luz, esta quarta-feira, ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas este é já o segundo escândalo a envolver elementos do clube nos últimos dias.Há duas semanas, Marc Overmars também foi despedido do cargo de diretor do futebol após também ter enviado mensagens de teor sexual a funcionárias.Àmargem do que se passa dentro das quatro linhas, o Ajax volta a ver o seu nome, de forma indireta, envolvido num escândalo de assédio sexual.