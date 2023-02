ADN compromete Dani Alves: vestígios no corpo da vítima correspondem ao brasileiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O resultado dos testes de ADN compromete Daniel Alves, que se encontra preso preventivamente em Barcelona, desde 20 de janeiro, por ter alegadamente violado uma mulher numa discoteca da cidade condal na noite de 30 de dezembro. O ‘El Mundo’ refere que o Tribunal de Instrução de Barcelona já está na posse do resultado dos exames e que os vestígios de sémen [encontrados no corpo da vítima, na sua roupa e na casa de banho da discoteca Sutton] condizem com o perfil da amostra entregue pelo brasileiro.

O ‘La Razón’ adianta, por outro lado, que há um pacto entre Dani Alves e a sua mulher, Joana Sanz. A modelo terá concordado em não se divorciar até o julgamento estar concluído para não manchar ainda mais a credibilidade do jogador de 39 anos.