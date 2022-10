Adrien decisivo ajuda Al Wahda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



Quanto ao médio luso foi titular ao lado do compatriota Rúben Canedo, sendo que Pizzi (ex-Benfica) entrou na segunda parte. Refira-se que estes três pontos são importantes para a armada lusa, uma vez que catapultam a equipa para o 2º lugar da Liga dos Emirados Árabes Unidos, com os mesmos 16 pontos do opositor derrotado.

Escreveu-se em português o triunfo (1-0) do Al Wahda sobre o líder Al Sharjah, isto porque Adrien Silva fez a assistência para o golo de João Pedro, avançado brasileiro que jogou por Santa Clara e Trofense.