Adrien Silva: «Estou muito feliz e ansioso por iniciar esta nova etapa em Abu Dhabi»

Adrien Silva foi esta terça-feira oficializado como novo reforço do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para as duas próximas temporadas.Momentos após o anúncio oficial nas redes sociais do clube, o internacional português recorreu à sua página oficial do Instagram para mostrar-se entusiasmado pelo novo desafio na carreira."Mais um passo na minha carreira e mais um desafio pela frente para mim e para a minha família. Acabo de me juntar ao Al Wahda e estou muito feliz e ansioso por iniciar esta nova etapa em Abu Dhabi", escreveu.