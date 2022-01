E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de rescindir contrato com a Sampdoria, esta segunda-feira, Adrien Silva não vai ficar parado durante muito tempo. Na verdade, o médio tem já em mãos uma outra proposta, esta oriunda do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.A mudança para o Médio Oriente está praticamente acertada, restando ao internacional português formalizar a assinatura do contrato, um passo que deve ser dado oficialmente esta terça-feira.No Al-Wahda, Adrien Silva irá ser companheiro de equipa de Fábio Martins.