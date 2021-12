Adversário do Benfica perto de recuperar miúdo

Seis meses depois de ter deixado o Ajax para rumar, a custo zero, ao RB Leipzig, Brian Brobbey deverá voltar a Amesterdão, num negócio que contempla um empréstimo até final da temporada.De acordo com o 'De Telegraaf', o Ajax procurou incluir uma opção de compra na cedência, mas os alemães recusaram, pelo que caso haja vontade de recuperar o jogador em definitivo terá de ser encontrada uma plataforma de entendimento entre os dois clubes no final da época.Caso se confirme esta transferência, o avançado de 19 anos poderá ser adversário do Benfica nos 'oitavos' da Champions.