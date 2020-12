Advogado lamenta não ter ido ao funeral e filha de Maradona responde: «Chamar-te-iam assassino»

Dalma Maradona nunca gostou do advogado do antigo craque, que acusa que a ter afastado, juntamente com a irmã, da convivência com o pai. A filha mais velha de El Pibe deixou uma dura mensagem nas redes sociais visando Matías Morla, que se terá queixado de ter sido impedido de comparecer no funeral do cliente e amigo.





"Escrevo-te por aqui porque mandaste uma mensagem à minha irmã e perguntaste por que não pudeste ir ao velório do teu 'melhor amigo'... se me tivesses atendido nas 200 vezes que eu te telefonei ter-te-ia explicado perfeitamente.Fizemos um julgamento e parece que finalmente vais ter que mostrar a cara... Se tiveres alguma dúvida, pergunta-me cara a cara! Espero que seja feita justiça e juro que não vou parar até que isso aconteça. Se assim não for, a tua condenação será social.""A minha irmã não se preocupa com ninguém, muito menos se questionam se somos filhas do meu pai. E finalmente, obrigada: graças a Deus que não foste ao velório porque as pessoas que passavam chamar-te-iam assassino. Salvei-te de um desgosto."A herança de Maradona promete uma longa batalha judicial. O antigo craque tinha cinco filhos reconhecidos, com quatro mulheres diferentes, mas na justiça ainda decorrem outros processos de paternidade, três cubanos e dois argentinos, todos com idades entre os 19 e os 24 anos.