Advogados de Neymar apanhados no Camp Nou

Barcelona ou Real Madrid: qual será o destino de Neymar? A primeira opção parece estar a ganhar força e umas imagens divulgadas esta segunda-feira só reforçam isso.Advogados de Neymar foram apanhados esta manhã no Camp Nou. Numa vê-se, o causídico que entregou o valor da cláusula de rescisão (222 milhões) por altura da transferência para o PSG.Ainda neste âmbito, a rádio Monte Carlo informou que o PSG já aceita incluir Coutinho num eventual acordo com o clube catalão.Os adeptos do campeão francês não perdoam a Neymar o facto de querer sair e levaram para o Parque dos Príncipes cartazes. "Vai-te embora! Vigarista", lia-se. Houve até um momento em que os adeptos entoaram insultos contra o craque.