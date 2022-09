AEK contrata internacional angolano Zine

O AEK garantiu o empréstimo de Zine, avançado de 20 anos do 1.º de Agosto e internacional pela seleção de Angola. Conforme confirmou o vice-campeão angolano, o clube grego garantiu, ainda, uma opção de compra, cujo valor não foi divulgado. O negócio, refira-se, foi intermediado pela Epic Sports Football."Para deixar claro e evitar especulações, o 1° de Agosto poderá beneficiar directamente de retorno financeiro quando o AEK acionar a opção de compra, o prazo de consolidação estende-se até fevereiro de 2023. Caso o clube grego confirme esta opção de compra, ficará com 80% dos direitos desportivos e o 1° de Agosto continuará com benefícios de 20% dos direitos desportivos do atleta", pode ler-se no comunicado do 1.º de Agosto.Na última época, Ambrosini Salvador, mais conhecido por 'Zini', registou 8 golos e 3 assistências em 28 jogos. Ao serviço de Angola conta 3 golos em 8 internacionalizações.