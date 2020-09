Afinal, Zivkovic até pode ser adversário do Benfica este mês

Depois de ter sido noticiado que estava a caminho do Al-Ahli, da Arábia Saudita, afinal Andrija Zivkovic vai permanecer na Europa. Mais concretamente no PAOK de Salónica. Segundo o jornal 'Telegraf' da Sérvia, o extremo que recentemente rescindiu com o Benfica já chegou a acordo com o clube grego e vai realizar exames médicos dentro dos próximos dois dias.





Se se confirmar esta transferência, Zivkovic poderá estrear-se pelos helénicos... precisamente diante do Benfica, já que a formação orientada por Abel Ferreira é adversária das águias na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O jogo, recorde-se, terá lugar em Salónica e será disputado no próximo dia 15.Zivkovic assinou pelas águias em 2016, depois de findar contrato com os sérvios do Partizan. Na última temporada, cumpriu apenas quatro jogos oficiais e acabou por rescindir no final de agosto.